شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز التمثيل التجارى: نسبة المكون المحلى فى صادرات الأغذية تصل لـ80% والان مع تفاصيل الخبر

قال الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن جهاز التمثيل التجاري هو الذراع الاقتصادي لمصر في الخارج في كل المجالات، وأن الهدف الأساسي للجهاز هو تسهيل العملية التصديرية سواء كانت الترويج للمنتجات المصرية أو مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية، إلى جانب المساهمة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المصدرين من خلال التواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية في الدول الأجنبية، ليكون بذلك الجهاز عين رجل الأعمال في الخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان الطريق لتحقيق المستهدفات التصديرية المأمولة للصناعات الغذائية، على هامش المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأشار الوزير مفوض، إلى أن الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة نظرًا لما لأن نسبة المكون المحلي في صادرات هذا القطاع تصل لـ 80%، لذا فيجب سرعة الانتهاء من وضع حلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع.



وأضاف الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، أن مكاتب التمثيل التجاري تقوم بمد المصدرين بالدراسات التسويقية اللازمة لدخول الأسواق بالإضافة إلى توفير المعلومات والبيانات والاشتراطات لدخول تلك الأسواق، مشيرا إلى أن قيام مكاتب التمثيل التجاري بترشيح المعارض التي يمكن للشركات المصرية المشاركة فيها وفقا لمتطلبات واحتياجات هذه الأسواق.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الجهاز يتيح لمجتمع الأعمال بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض إلى تنظيم بعثات تجارية للشركات، فضلا عن ترتيب عقد لقاءات بين المصدرين المصريين ونظائرهم من الشركات.

وتابع الوزير المفوض: «الجهاز نجح في عقد الكثير من الندوات التوعوية والتركيز على الصادرات التي تستحوذ نسب عالية من إجمالي الصادرات، بالإضافة إلى عقد الكثير من الاتفاقيات التجارية من الدول الأفريقية والأوروبية والتي ساهمت في تعزيز حجم الصادرات الغذائية داخل تلك الدول».

وقال الوزير، إن هناك ضرورة ملحة لوضع حلول لاستدامة المعايير الدولية للمنتجات المصرية وتحديث الإمكانيات الزراعية واستدامة الجودة في قطاع الحاصلات الزراعية والتوريد الزراعية، وتنقية الشركات التي استطاعت اقتحام مجال التصدير دون استيفاء شروط الجودة لعدم التأثير على سمعة المنتجات المصرية.



وأكد الوزير المفوض، أن هناك أسواق واعدة في انتظار المنتجات والمصدرين المصريين، وأبرزها دول آسيا والهند ودول شرق أوروبا، وأن هناك جهودًا نُبدل في الوقت الحالي لحل مشكلات التخزين والتبريد والتي واجهت الكثير من المصدرين السنوات الماضية.



