شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الغذائية: رفع تنافسية القطاع يساهم في زيادة الصادرات 15 لـ20% والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة صناعة الغذاء في اتحاد الصناعات، أن استراتيجية الغرفة تستهدف رفع تنافسية القطاع لتحقيق النمو وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أن أحد أهم المحاور هو محور سلامة الغذاء.

وأضاف، الجزايرلي أن رفع تنافسية قطاع الصناعات الغذائية من شأنه الإسهام في زيادة الصادرات الغذائية بنسبة تتراوح بين 15 إلي 20%، وتابع خلال جلسة تمكين الصادرات من خلال تعزيز الصناعة، أن محور سلامة الغذاء هو تحدى كبير حيث نقوم بعمليات تدريب مجمع لأعضاء الغرفة وزيارات المصانع من أجل التوعية والتدريب على اللوائح الموجودة.



وأشار إلي أن المحور الثاني في الاستراتيجية هو التمثيل الفعال لأعضاء الغرفة مع كافة الجهات والأطراف المعنية لإبداء آراء الغرفة في اللوائح الفنية التي تصدر وكذلك أية تشريعات مستقبلية.

وتطرق إلي التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية منذ الثورة وصولا إلي تحديثات كورونا والحرب وغيرها من التحديات وتحاول الغرفة التغلب بقدر الإمكان على هذه المشكلات والتحديات.



