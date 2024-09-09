شكرا لقرائتكم خبر عن تصديري الأغذية: 13 منتجا غذائيا مصريا تتصدر المراكز التسع الأولى عالميا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور تميم الضوى نائب الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن 13 منتجًا غذائيًا مصريًا تتصدر المراكز التسع الأولى عالميًا في التصدير في عام 2023، من بينها الفراولة المجمدة والبصل المجفف والباكينج بودر، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمي التابع للأمم المتحدة.

وفي ذات السياق أعلن، أن صادرات القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت 20.4 مليار دولار لأول مرة بالتاريخ ومنذ 2014 نجح القطاع في تخطي أرقام تاريخية.



وأضاف خلال تصريحات خاصة، أن قطاع الصناعات الغذائية يحتل المرتبة الثانية بين القطاعات التصديرية في النصف الأول من عام 2024، بإجمالي صادرات 3.2 مليار دولار، مما يمثل نسبة نمو قدرها 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.



وتطرق إلي الأسواق المستهدفة وتوزيع الصادرات منها الدول العربية 52% من إجمالي الصادرات ودول الاتحاد الأوروبي 22% والدول الإفريقية غير العربية 7% والولايات المتحدة الأمريكية 5% وباقي دول العالم 14%.