شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع باديا "واحة أكتوبر" بمدينة أكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع باديا "واحة أكتوبر، والذى يتم تنفيذه بالشراكة بين "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، وشركة بالم هيلز للتطوير العقاري، بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك على هامش مشاركته في فعالية افتتاح جامعة باديا بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وتفقد وزير الإسكان، وياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة "بالم هيلز" ومسئولو الوزارة والشركة، مختلف مكونات مشروع باديا "واحة أكتوبر"، واستمع لشرح تفصيلى من مسئولى بالم هيلز للتطوير العقاري، حول الموقف التنفيذى وتقدم الأعمال بمختلف مكونات المشروع.

وأشار الوزير إلى أن الدولة نفذت مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة آلاف الأفدنة بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات تخطت تريليون جنيه، حصة الدولة منها مئات المليارات، وتوفر تلك المشروعات عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، موضحاً أنه ما كان لحجم تلك الشراكات أن تتم لولا خطة الدولة للتوسع العمراني، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وتجول الوزير ومرافقوه فى احدى مراحل المشروع، وتفقد العمارات والفيلات السكنية، وكذا الخدمات الموجودة بالمشروع، مشيرا إلى أن هذا المشروع المهم يسهم فى سرعة تنمية المدينة، وأن الدولة نجحت فى جذب كبار المستثمرين لضخ استثماراتهم فى مثل هذه المشروعات بفضل ما تم تنفيذه من بنية أساسية متميزة.