شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تدشن حملة السلامة الكيميائية من سيدبـك والبتروكيماويات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير ثقافة السلامة لدى جميع العاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم من المخاطر المهنية ومنها تلك المرتبطة بالتعامل مع المواد الكيماوية المستخدمة بشركات (الإنتاج - التكريروالتصنيع - البتروكيماويات - التسويق) بقطاع البترول، تم تدشين حملة علمية توعوية بجميع الشركات عن التداول الآمن للمواد الكيماوية تضمنت التعريف بمخاطر المواد الكيماوية طبقاً للنظام العالمى الموحد لتصنيف وتكويد الكيماويات (GHS)، ووسائل التحكم فيها، والتى تدعم القدرة على التحكم فى المخاطرالفيزيائية لتلك المواد الكيماوية مثل الحرائق والانفجارات والتفاعلات التلقائية والمخاطرالصحية الناتجة عنها مثل التهابات العين وتهيج الأنسجة عموماً وغيرها وكذلك المخاطر البيئية المرتبطة بالإنسكابات والتسريبات الكيمائية .

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات المهندس كريم بدوى وزيرالبترول والثروة المعدنية بتوفير كافة ما يلزم للتشغيل الآمن، وتطوير كافة عناصر سلامة العمليات بجميع المواقع الإنتاجية ومعامل التكرير وشركات البتروكيماويات بالوزارة طبقاً للمواصفات العالمية المطبقة، ومنها الخاصة بمركز سلامة العمليات الكيميائية الأمريكى (CCPS) والتى تعتمد بشكل أساسى إيجاد منظومة أكفأ للتداول والنقل والتخزين الآمن للمواد الكيماوية وهو ما ستساهم هذه الحملة بتحقيقه بشكل ملموس بجميع المواقع الإنتاجية وبصورة تفاعلية مع جميع العاملين والمقاولين .



وتتضمن المادة العلمية للحملة كتيب مصور يوضح الأشكال التعريفية الخاصة بكل خطرمن المخاطر والإجراءات الوقائية المطلوبة لتداول المواد الكيماوية طبقاً للشكل التعريفى لكل مادة كما تضمنت توزيع بانـر يتضمن الأشكال المرئية التسعة الخاصة بمخاطر المواد الكيميائية وتدريب العاملين على إستخدامها بشكل عملى وهو النظام المتبع على مستوى كبير في أغلب دول العالم بشأن تداول المواد الكيميائية كما تم توزيع عرض تقديمى يتضمن معلومات عن الخطورة للعاملين.



وقام الكيميائي جمال فتحي مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية والبيئة بتدشين الحملة من موقعى شركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك" وشركة البتروكيماويات المصرية بحضور المهندس محمد ابراهيم – رئيس سيدبك والدكتور محمد المصرى مساعده للسلامة ، والكيميائى أحمد موقع رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، وقدم إبراهيم عرضاً تقديمياً أوضح فيه التزام سدبك بتطبيق أعلى معايير السلامة في كافة أنشطتها وأشار إلى حصولها على العديد من شهادات الأنظمة الإدارية للجودة ISO-9001 والطاقة ISO-50001 والبيئة ISO-14001 والسلامة والصحة المهنية ISO-45001 وكذلك اعتماد المعامل والمختبرات ISO-17025 ، وأنها تقوم باتباع نظام تداول الكيماويات والسلامة الكيميائية خلال مراحل التداول والنقل والتخزين طبقا لنظام GHS.



كما تم عرض أنشطة سيدبك في دعم وتطوير منظومة السلامة وسلامة العمليات علاوة على تنفيذ مشروعات التوافق البيئي ومشروعات تحسين وترشيد استهلاك الطاقة وأكد التزام الشركة بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة كقيمة جوهرية وأولوية أولى للتشغيل الآمن وزيادة الإنتاج وأوضح تطبيق تقنيات التحول الرقمي في المنظومة من خلال تطبيق برنامج تصاريح الأعمال والخطر الكامن الكترونياً وغيرها من الأنظمة الرقمية لرفع الكفاءة وتطوير الأداء والتشغيل الآمن وكذا الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبهم داخل الشركة او بمراكز التدريب ومشاركة الشركات الشقيقة والمنطقة المركزية في التجارب الوهمية للتأكد من الاستعداد وجاهزية العاملين لمواجهة أى طارىء .



وتم إجراء جولة ميدانية بالوحدات الإنتاجية المختلفة وتفقدت مصنع البولي إيثيلين حيث قدم قدم الكيميائي محمد الشامي مدير عام الإدارة العامة للبولي إيثيلين شرحاً للعملية التشغيلية للمصنع واجراءات السلامة والصحة المهنية الخاصة بتداول الكيماويات وكذا منظومة تصاريح الأعمال الالكترونية وأعمال المتابعة ، ثم تفقدت اللجنة غرفة التحكم بمبنى السلامة الخاصة بنظم مراقبة الإنبعاثات الغازية بالوحدات الإنتاجية المختلفة وكذا نظم الإطفاء الآلي كما تم استعراض خطط الطوارئ والإخلاء وإدارة الأزمات .



ومتابعة تنفيذ حملة السلامة الكيميائية من شركة البتروكيماويات المصرية (EPC) :

فى سياق متصل ، تم زيارة شركة البتروكيماويات المصرية بحضور الكيميائى أحمد موقع رئيس الشركة والذى قدم عرضاً عن أنظمة السلامة وحماية البيئة ومكافحة الحريق واستعرض إجراءات تداول والتخزين للمواد الكيميائية وأشاد بدور حملة السلامة الكيميائية التى يتم تدشينها من موقع الشركة كما أوضح إجراءات السلامة وأنظمة مكافحة الحريق وإدارة الأزمات بالموقع .



جدير بالذكر أن حملة السلامة الكيميائية ، والتى سيتم تعميمها بجميع شركات قطاع البترول خلال الفترة من (10-12 سبتمبر 2024) ، تأتى فى إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية فى مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تهدف الى تطوير منظومة السلامة بجميع شركات القطاع وتتضمن تنفيذ سبعة محاور رئيسية معتمدة وزارياً وهى (التوافق مع القوانين والتشريعات والمتطلبات القانونية المحلية والعالمية على رأسها متطلبات الحماية المدنية ومكتب العمل - تطوير المعاييرالقياسية الموحدة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة - تطوير ثقافة السلامة لدى العاملين على جميع المستويات – تطوير وتحديث إجراءات إدارة المخاطر والتحكم فيها- التحول الرقمى وميكنة إجراءات السلامة وتصاريح العمل – تطويرالجدارة الوظيفية للعاملين ورفع مستواهم إلى المستويات العالمية من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات – تطوير منظومة عمل اللجان الجغرافية البترولية على مستوى الجمهورية) وتم وضع خطة عمل واضحة لها بجداول زمنية محددة ويتم تنفيذها ومتابعتها بشكل مستمر من جانب المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية .