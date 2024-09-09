شكرا لقرائتكم خبر عن أبتاون 6 أكتوبر تعلن انتهاء اتحاد أوراسكوم وعلام من المرافق الأساسية على مساحة 3482 فدانا وضخ 5 مليارات جنيه فى مشاريع خدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبارة عن أعمال تنفيذ الشبكات الرئيسية والفرعية من شبكات المياه والصرف الصحي والري والحريق وصرف الأمطار، بالإضافة إلى كامل أعمال تمهيد الطرق “الفرمة”

وتتقدم شركة أبتاون 6 أكتوبر بالشكر لوزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، ورؤساء أجهزة مدينة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة والنواب والمساعدين واتحاد الشركات المنفذة وجميع المقاولين، وذلك على تعاونهم وجهودهم المثمرة.

كما يعبر المهندس أحمد أبو زيد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبتاون عن شكره العميق لوزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر؛ لانتهائها من تنفيذ كافة أعمال البنية التحتية في المدينة في الوقت المعلن لذلك، مضيفا أن شركة أبتاون 6 أكتوبر للتطوير العقاري، أعلنت طرح مشاريعها في العامين الماضيين بناء على ثقتها التامة في قدرة الوزارة على إنهاء كافة أعمال البنية التحتية في مواعيدها المعلنة، مما يساعد الشركة في تسليم مشروعتها والوحدات السكنيه في مواعيدها المقرره.

ويؤكد المهندس أحمد أبو زيد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبتاون، اعتزام المجموعة ضخ استثمارات تقارب ال5 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة في مشاريع خدمية تسرع من تنمية المدينة، متمثلة في مدرسة دولية، وأكثر من 30 مركز تجاري إداري، وجارٍ تخصيص مستشفى بسعة 120 سريرًا.

هذا وتعد مدينة أبتاون أكتوبر أحدث مدن الجيل الرابع، نظرا لكونها مدينة متكاملة الخدمات، تقع في موقع متميز بقلب مدينة 6 أكتوبر بواجهة 7 كم على امتداد محور 26 يوليو، ومحور البوليفارد، وعلى بعد دقيقتين من طريق الواحات، ودائري أكتوبر والشيخ زايد.

يذكر أن شركة أبتاون 6 أكتوبر للتطوير العقاري هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري، وإنشاء المدن المتكاملة، التي تضم جميع عناصر الحياة من معيشة وعمل وترفيه وتعليم، في مجتمع واحد متكامل، فضلًا عن أنها تمتلك استراتيجية جديدة تقديم الخدمات، ما يساعد في تحقيق نجاح متميز للمشروع.



المهندس أحمد أبو زيد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبتاون



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