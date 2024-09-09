شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية تستعد لطرح 2 مليون متر أرض بنظام المطور الصناعي والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح أراضي بنظام المطور الصناعي بمساحات تصل لنحو 2 مليون متر مربع خلال الفترة المقبلة، على أن تكون الهيئة رقيبا على آليات وضوابط التخصيص بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية.



وقالت في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن منصة مصر الصناعية الرقمية شهدت إقبالاً من المستثمرين على حجز الفرص على منصة مصر الرقمية، حيث جاري استكمال الاجراءات الخاصة بها بعد طرح.

وأعلنت أنه تم طرح 1124 قطعة أرض صناعية وذلك فى 14 محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة بإجمالى مساحة 5 ملايين و482 ألف م٢ بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء)، على أن يكون التقديم على الخريطة الاستثمارية بالدخول على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح.

وكشفت الدكتورة ناهد يوسف، أن هناك حراك صناعي كبير في ملف التنمية الصناعية وهناك مجموعة وزارية برئاسة الفريق كامل الوزير تقوم بحل المشكلات بشكل فوري والتعامل مع كافة التحديات.



وأشارت إلي تسهيلات جديدة في تخصيص الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية الصناعية بحيث يمكن للمستثمرين الإطلاع على تفاصيل كل طرح ، على أن يكون هناك طرح اراضي صناعية كل 3 أشهر.