شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يجتمع غدا برؤساء شركات التوزيع لمتابعة تنفيذ خطة خفض نسبة الفقد والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع يجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه المتجدده غدا، الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لمناقشة ومتابعة تنفيذ خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد ومواجهة سرقات التيار الكهربائي للحفاظ على.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الاجتماع سيكون بحضور المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركه القابضة لكهرباء مصر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المقرر أن يناقش الوزير مع رؤساء شركات التوزيع تنفيذ خطه الوزارة لخفض نسبة الفقد من خلال تركيب أكبر عدد ممكن من العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمباني العشوائية والمخالفة والغاء نظام الممارسة وتركيب العدادات للمخالفين بشكل إجباري.

وأشار المصدر إلى أن الوزير سيطلع على ما تم تنفيذه من الخطه المعلنه من قبل الوزارة التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بشركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان يتم مناقشة خطة الوزارة للاستعداد لفصل الشتاء وإجراء الصيانة الكامله لمهمات الكهرباء، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات العوده تطبيق جدول تخفيف الإحمال بدءا من منتصف سبتمبر الجاري.