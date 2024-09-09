شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عصمت يصدر قرارا بتعيين منى رزق رئيسا للشركة المصرية لنقل الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اليوم الاثنين، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة منى رزق، وعضوية المهندس محمد رياض، عضوا متفرغا للمنطقة الشمالية، والمهندس محمد صفائى عضوا متفرغا للمنطقة الجنوبية، والمهندس عادل عطية عضوا متفرغا للدراسات والتصميمات، والمحاسب هانى إسماعيل عضوا متفرغا للشئون المالية والإدارية، والدكتور سالم الخضرى والدكتور رباح يوسف عضوان من ذوى الخبرة ، وأحمد سمير ممثلاً عن وزارة المالية ، وحسن جمعة ممثلا عن العاملين

قال الدكتور محمود عصمت ان التطوير والتحديث والعمل على تحسين معدلات الأداء هو سياسة عمل يجرى تنفيذها فى اطار استراتيجية شاملة ومتكاملة ، ديناميكية ومستمرة في إطار خطة الوزارة للنهوض بالشركات التابعة ، وتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين ، وذلك من خلال المراجعة الدائمة والاهتمام بنظم الإدارة وبرامج الصيانة وحوكمة النفقات وجذب الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه ، والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري، موجها الشكر لمجلس ادارة الشركة السابق على الجهود المبذولة خلال فترة توليهم المسئولية

أكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل على تحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية وتحسين معدلات الاداء وكفاءة التشغيل وخفض الفقد ورفع الكفاءة من خلاله نظم إدارة حديثة فى اطار شبكة آمنة وذكية يمكن الاعتماد عليها من خلال العديد من الحلول التكنولوجية ، مشيرا إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع