شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم المناسترلى: التكنولوجيا الحديثة تمكن المصانع الوطنية من المنافسة بمجال الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، أنه يوجد فرص للنهوض بالصناعة المصرية ، للتغلب علي التحديات المتعددة التي تواجهها ، مع التركيز مثلاً على قطاع الغزل و النسيج ، واسترشد هنا بخطط التطوير التى تقوم بها القابضة للغزل والنسيج للشركات التابعة لها .

أضاف المناسترلى ل"الخليج 365": لقد عانت صناعة الغزل والنسيج من ضعف القدرة التنافسية لمنتجاتها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ، و تقادم تكنولوجيا التصنيع ، وعدم الابتكار فى تصميم المنتجات، مما أثر سلباً على حصتها في الأسواق العالمية.



كما واجهت تلك الشركات صعوبة فى الحصول على التمويل اللازم للتوسع والتحديث، بالإضافة إلى معاناتها من عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع متطلبات الصناعة الحديثة.



والآن نستطيع أن نلمس أن شركة دمياط للغزل والنسيج مثلاً و هى إحدي شركات قطاع الأعمال، في طريقها إلي تحقيق تحول كبير من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة عن طريق التعاقد علي تحديث خطوط الإنتاج، واعتماد أحدث التقنيات في الغزل و النسيج ، مع التركيز على منهجية إنتاج أقمشة جينز عالية الجودة ، بالإستعانة بخبرة عالمية تعرف كيف تلبي أحتياجات السوق العالمية من هذا المنتج ، مع إلتزام صاحب تكنولوجيا التصنيع ببناء الكفاءات من خلال تدريب وتطوير القوى العاملة الموجودة بالشركة ، وبناء فرق عمل متخصصة لإدارة مختلف الأقسام داخلها .

أشار إن كل ذلك بالإضافة إلي دعم البحث والتطوير سيجعل الشركة تواكب التطور العالمي لتكنولوجيا تصنيع أقمشة الجينز، مؤكدا أن التحول الذي ستشهده شركة دمياط للغزل والنسيج بإذن الله سيكون نموذجاً يحتذى به للشركات الصناعية المصرية ، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا ، و تطوير المنتجات ، و بناء الكفاءات، حتى يمكن للصناعة المصرية أن تستعيد مكانتها كقوة إنتاجية إقليمية وعالمية.