شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: معدل التضخم الشهرى (1.9%) لشهر أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية "التضخم" بلغ (231.1) نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره (1.9%) .

و ترجع الأسباب إلى ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (14.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (6.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (0.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (5.8%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.1%).



سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (25.6%) لشهر اغسطس 2024 مقابل (39.7%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر اغسطس 2024 مقارنة بشهـر يوليو 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (1.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (14.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.9%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.5%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (0.4%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (1.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.8%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (10.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (6.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.9%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.1%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (5.8%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر اغسطس 2024 مقارنة بشهر اغسطس 2023):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (28.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (32.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (21.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (17.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (34.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (15.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (29.7%) ،

مجموعة الخضروات بنسبة (44.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (19.6%)، مجموعة منتجات غذائية بنسبة (55.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (32.5%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (43.6%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (37.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (18.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (37.6%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (25.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (33.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (26.2%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (21.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (24.1%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (12.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.4%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (7.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (16.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (17.8%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (26.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (23.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (26.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (30.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (24.3%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (33.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (24.7%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (25.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (31.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (16.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (22.0%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (29.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (23.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (28.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (31.7%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (51.4%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (27.4%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (49.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (31.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (27.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (68.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (31.6%).

سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (31.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (31.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.6%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (20.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (27.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (33.8%).