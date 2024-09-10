شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج العالمية» تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 41.76 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية عن بلوغ خسائرها المتراكمة 41.76 مليون ريال بنسبة 38.32% من رأس مالها، بناءً على النتائج المالية الداخلية لشهر أغسطس 2024 التي تم إقفالها في 9 سبتمبر 2024.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن الأسباب الرئيسية التي أدت لبلوغ هذه الخسائر تتمثل في:
وأشارت إلى أنها تعمل على إيجاد أفضل الحلول لتخفيض الخسائر المتراكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال:
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن الأسباب الرئيسية التي أدت لبلوغ هذه الخسائر تتمثل في:
- انخفاض كمية الإنتاج، مما زاد في تكاليف البضاعة المصنعة بالإضافة إلى الانخفاض في المبيعات، أدى ذلك إلى انخفاض حاد في مجمل الربح.
- تكبد الشركة مصروفات غير متكررة تتعلق بمصروفات زيادة رأس المال السابق والأعباء المالية الناتجة عن تمديد استحقاق القروض.
وأشارت إلى أنها تعمل على إيجاد أفضل الحلول لتخفيض الخسائر المتراكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال:
- زيادة حجم المبيعات.
- تخفيض المصروفات.
- صفقة الاستحواذ على شركة إتمام.