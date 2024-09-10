شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج العالمية» تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 41.76 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.