أحمد يعقوب: مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تتكامل مع برامج التنمية المستدامة

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قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تتكامل مع برامج التنمية المستدامة التى تنفذها الدولة المصرية، موضحًا أن المبادرة انطلقت منذ 7 سبتمبر الجارى وتستمر لمدة 100 يوم بهدف تطوير رأس المال البشرى وتعزيز المهارات والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أهمية استراتيجية بناء الإنسان المصرى عبر برامج عمل متكاملة والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن جميع الوزارات المعنية وأبرزها التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، تتكامل لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابى خلال فترة وجيزة.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن مبادرة "بداية جديدة" تعمل على تعزيز الأمن القومى وبناء الإنسان وتطوير اقتصاد تنافسى وتحسين النظام الصحى، وتوفير تعليم أفضل وبناء الوعى وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.



