شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروع الخزانات الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع الخزانات الاستراتيجية سعة 80 ألف م3 بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والشركة المنفذة.

وخلال الزيارة، تم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الخزانات الأرضية الذي يقع بجوار منطقة 607 عمارات وابني بيتك 7، وتقوم بتنفيذه شركة الإسكندرية للإنشاءات.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر إلى أن المشروع سيقوم بتوفير المياه بالكميات والضغوط الكافية لعدة مشروعات مثل ابني بيتك 7 ودار مصر وابني بيتك 5 و262 عمارة و607 عمارات، ومنطقة الداون تاون وسكن مصر على طريق الواحات.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن المشروع يشمل خط ناقل قطر 1600 مم، وعدد 4 خزانات أرضية متكاملة بطاقة 80 ألف م3، مشيراً إلى أن المشروع يعد من أهم وأكبر المشروعات الاستراتيجية بالمدينة، والتي تحظى باهتمام ومتابعة يومية لتوفير مصادر تغذية دائمة للعديد من المشروعات السكنية.

وفي نهاية جولته، أكد المهندس أمين غنيم، ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في المدة المحددة مع التأكيد على التزام الشركة المنفذة بالمواصفات الفنية وأصول الصناعة في تنفيذ الأعمال.