شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للمعلوماتية تختتم برنامج التدريب الصيفى لربط الطلاب بسوق العمل العالمى والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت جامعة مصر للمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامج التدريب الصيفي لطلاب كلياتها الـ 4 (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وذلك لتأهيل وإعداد الطلبة خلال فترة الإجازة الصيفية، وصقل مهاراتهم بالقيم العملية التي تمكنهم من الإلتحاق بسوق العمل بشكل إحترافي طبقاً للمعايير العالمية.

وتتبنى الإستراتيجية الحاكمة لجامعة مصر للمعلوماتية العديد من القيم العلمية والعملية والتي من بينها التدريب الصيفي، والذي يسهم في بناء الثقة بالنفس وتوجيه الاهتمامات المهنية للطلاب، فضلاً عن اكتسابهم الخبرة العملية في مجالاتهم المهنية المختارة، مع تطوير مهاراتهم الجديدة، ومساعدتهم في بناء شبكة علاقات مهنية كبرى، وتعزيز الفرص الوظيفية لهم بعد التخرج سواء في سوق العمل المحلية أو العالمية.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن برنامج التدريب الصيفي الذي تنظمه الجامعة كل عام، يعتبر بمثابة بوابة ذهبية لربط الطلبة بسوق العمل طبقاً للمعايير العالمية، حيث يمكن إيجاز أهدافه في إتاحة الفرص للطالب في التعرف على بيئة العمل التي يتوقع أن يصبح جزء منها عقب تخرجه، وذلك من خلال تعميق الفهم للعلوم النظرية التي تلقاها في مجال تخصصه، وتأهيله على تحمل المسؤولية العملية والإلتزام بالسياسات المنظمة لها، فضلاً عن مساعدة الطلاب على اكتشاف اهتماماتهم المهنية، وتطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم، وبناء شبكة علاقات مهنية قيمة، مع مساعدتهم على تحديد مسارهم المهني والعملي.

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت أن برنامج التدريب الصيفي في جامعة مصر للمعلوماتية يعد أمراً أسياسياً، حيث يعد هذا البرنامج الذي تنفذه الجامعة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية وشركات القطاع المصرية ومراكز الإعداد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دوراً محورياً وحيوياً في ربط الطلبة بسوق العمل، فهم يكتسبون خلال هذه الفترة المهارات العملية والخبرات التي تجعلهم مستعدين للاندماج في بيئة العمل بشكل أكثر فاعلية بعد التخرج.

وأشار الدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، إلى أن الجامعة تحرص على إطلاق برنامج تدريبي سنوي خلال فصل الصيف بما يسهم في حصول الطلاب على وظائف عقب التخرج، بعد أن تم ثقل مهاراتهم وقدراتهم من قبل مسؤولي العمل في الجهات التي يتدربون فيها، لافتاً إلى أن التدريب لا يقل أهمية عن العلوم التي يتلقاها الطالب في الجامعة، وذلك لأهميته في تكوين الشخصية العلمية والمهنية التي تؤهله لدخول سوق العمل بجدارة وذلك بدعم الفنون العلمية والعملية التي يتلقاها الطالب خلال فترة دراسته بالجامعة.

وقالت الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات:" يعد برنامج التدريب الصيفي فرصة جيدة للتعامل مع متطلبات أسواق العمل العالمية والمحلية من خلال التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات وتبادل الخبرات والمعارف، حيث يعد هذا البرنامج أحد روافد استراتيجية التدريب العملي والتوظيف التي تطرحها الجامعة بالتعاون مع شركات القطاع المختلفة لتحقيق الفائدة العلمية والعملية للطلاب.

وأضاف الدكتور عمرو المصري عميد كلية الهندسة:" أن الجامعة تنظم المعارض وتشارك في الفعاليات الوظيفية العالمية الكبرى حيث تعرض برامجها التعليمية والأكاديمية وتخصصاتها المتنوعة، وتقدم المؤسسات والشركات برامجها التدريبية واستراتيجيات الوظائف لديها. مشيرا إلي أن تنظيم الجامعة لبرنامج تدريب الطلاب خلال فصل الصيف يعكس مدى اهتمامها في الحرص على توفير الفرص المناسبة لتوظيف خريجيها بالشكل الذي يتناسب مع إعدادهم لقيادة المستقبل.

وأكد الدكتور محمد صالح عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، إلتزام جامعة مصر للمعلوماتية بالاستثمار في مستقبل طلابها من خلال برامج التدريب التي تتيح لهم فرص فريدة لاكتساب خبرات عملية في الأقسام والإدارات الأساسية في الشركات العملاقة، فضلاً عن بناء قدرات المواهب وتزويدهم بالمهارات المستقبلية لتحقيق تطلعاتهم في تحقيق الفارق، حيث لا تقتصر أهمية البرنامج على صقل مهارات المتدربين فحسب، وإنما يساهم كذلك في إعداد قادة المستقبل في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.