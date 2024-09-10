شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع متأثرة بقوة الدولار وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء متأثرة بقوة الدولار الأمريكي، وسط ترقب المتداولين لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية غدًا الأربعاء التي قد تقدم مؤشرات حول حجم تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2502.80 دولار للأونصة، بينما ظلت عقود الذهب الأمريكية مستقرة عند 2532 دولارا؛ وفق ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.

وتتجه الأنظار في أسواق التداول نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غدًا الأربعاء وبيانات مؤشر أسعار المنتجين بعد غد الخميس.

وعن المعادن الثمينة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.2% إلى 28.29 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 940.77 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 952.15 دولار.



بدوره، قال الخبير الاستراتيجي بوسيط التداول "اي جي" ياب جون رونج، "من المتوقع أن تعكس بيانات التضخم استمرار التضخم المنخفض وأن تمنح الضوء الأخضر للاحتياطي الفيدرالي لخفض الأسعار.. باستثناء أي مفاجآت كبيرة في البيانات، ينبغي أن تظل أسعار الذهب مدعومة جيدًا فوق مستوى 2500 دولار"، متوقعًا أن تصل أسعار الذهب إلى أكثر من 2660 دولارا في الأشهر المقبلة.



وتظل أسعار الذهب في مرحلة توطيد داخل اتجاه صعودي أوسع للوقت الراهن، حيث تم تحديد المكاسب بسبب ارتداد طفيف في الدولار الأمريكي.



ومن المؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة عند اجتماعه القادم الأسبوع المقبل، حيث يتوقع المتداولون بنسبة 71% فرصة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس مقابل 29% فرصة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس، وفق بيانات أمريكية.