شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يستقبل السفير الاسترالى لبحث التعاون المشترك فى قطاع التعدين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، السفير أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى قطاع التعدين ، وموقف التعاون فى مجالات البترول والغاز .

واستعرض الجانبان خلال اللقاء بحضور المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني أوجه التعاون وجذب استثمارات الشركات الأسترالية فى مجال التعدين، وأوضح المهندس كريم بدوى فى هذا الصدد أن قطاع التعدين المصرى يشهد جهوداً لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة لجذب استثمارات جديدة واستقطاب المزيد من الشركات خاصة الشركات الأسترالية للتعدين التى نطمح لتواجدها بشكل قوى فى مصر فى ظل ما تتمتع به من سمعة كبيرة وتكنولوجيات متقدمة فى هذه الصناعة عالمياً.

وأكد الوزير على أهمية تطوير عقود الاستغلال التعدينية بهدف تشجيع وتحفيز المستثمرين وذلك امتداداً لما تم من تطوير فى مجال عقود البحث والاستكشاف ، كما لفت الوزير إلى أن منجم السكرى للذهب فى مصر يعد نموذج عالمى متطور للاستثمار التعدينى يمكن تكراره .

ودعا الوزير إلى تنظيم لقاء للمستثمرين والشركات الأسترالية للوقوف على الفرص ومجالات ضخ الاستثمارات فى مصر بقطاع التعدين.



ومن جانبه أكد السفير الأسترالى أكسل وابنهورست أهمية زيادة التعاون مع مصر وخاصة فى مجال التعدين والهيدروجين والطاقة الجديدة مشيراً إلى أن الشركات الأسترالية للتعدين تولى اهتماماً بالاستثمار فى مصر وتتابع عن كثب ما يشهده هذا القطاع من تطوير وتحسين ، وأنه التقى مؤخراً بالعديد من الشركات الأسترالية العاملة فى التعدين والهيدروجين التى أعربت عن تطلعها للعمل مع مصر .



وشهد اللقاء التأكيد على أهمية التعاون مع الجانب الأسترالى فى بناء القدرات البشرية فى مجال التعدين للاستفادة من خبرات أستراليا وما يتيحه الجانب الأسترالى من برامج متقدمة فى هذا الصدد ، وأشار المهندس كريم بدوى إلى أهمية بناء القدرات البشرية لمواكبة تطورات صناعة التعدين وجذب الاستثمار، مؤكداً سعى الوزارة لتوفير المزيد من البرامج المتقدمة لتطوير مهارات كوادر التعدين المصرى .



وتطرق اللقاء إلى أعمال الشركات الأسترالية فى البحث والاستكشاف للغاز والبترول فى مصر من خلال مشاركة شركة وودسايد إنرجى الأسترالية فى مناطق امتياز بالبحرين الأحمر والمتوسط .