شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الجديدة للإسكان والتعمير تحصل على 3 شهادات للايزو في الجودة وحماية البيئة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حصولها على ثلاث شهادات للأيزو من شركة بيرو فيريتاس الفرنسية.

وأوضح رئيس الشركة العضو المنتدب، الدكتور سامح السيد، أنه تم اخطار البورصة بتلك الشهادات الهامة التي تعزز مكانة الشركة في السوق المحلى، لافتا أنها حصلت على شهادة إدارة الجودة "ISO 9001:2015"، والتي تؤكد على التزام مصر الجديدة للإسكان بتطبيق نظام إدارة الجودة الذي يضمن تحسين العمليات وتلبية احتياجات العملاء بشكل مستدام.

كما حصلت على شهادة إدارة البيئة "ISO 14001:2015"، والتي تشير إلى أن الشركة تتبع إجراءات ومعايير محددة لحماية البيئة وتقليل الأثر البيئي السلبي لأنشطتها.

وحصلت كذلك على شهادة إدارة السلامة والصحة المهنية "ISO 45001:2015" والتي تظهر حرص الشركة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين مع تقليل المخاطر المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية.



وأكدت مصر الجديدة للإسكان، أن حصولها على تلك الشهادات يعزز بشكل كبير مصداقيتها في السوق ويؤكد التزامها بتلك المعايير، ويحسن سمعة الشركة ويجعلها موثوقة لجذب المزيد من العملاء والمستثمرين.

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير حققت صافي ربح بلغ 1.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بقيمة 24.61 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2023.

وقفزت إيرادات الشركة خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 736.7 مليون جنيه، مقابل 258.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسبق أن وافقت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على تلقي عروض التأهيل المسبق للمشاركة بعائد من الإيرادات وحد أدنى مضمون أو الإيجار لكلًا من مدينة غرناطة والمرحلة الثالثة والأخيرة من حديقة الميريلاند.

وكانت الشركة طرحت في مايو 2023 مجمع مدينة غرناطة، للتأجير مقابل المشاركة في العائد مع حد أدنى مضمون لمدة 20 عاماً مقسماً لنحو 3 مناطق، ومن ثم رفضت في نهاية العام الماضي جميع العروض التي تقدمت من الناحية الفنية.

ويبلغ إجمالي مساحة الأرض نحو 11.11 ألف متر مربع، بنشاط سياحي ترفيهي ثقافي.