شكرا لقرائتكم خبر عن القمزي العقارية تتعاقد مع السويدي للمرافق لتقديم حلول توزيع وتوريد الكهرباء لمشروع إيست شاير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة القمزي العقارية ALQAMZI Developments، عن توقيع عقد تعاون مع شركة السويدي للمرافق " ELSEWEDY Utilities" – الذراع التشغيلي لشركة السويدي إليكتريك - لتوريد وتوزيع الطاقة الكهربائية علي شبكة توزيع الكهرباء بمشروع إيست شاير - Eastshire المملوك لشركة القمزي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .

ويأتى تعاون القمزي مع السويدي للمرافق بالتزامن مع اتخاذ الشركة خطوات سريعة فى تنفيذ مشروع إيست شاير - Eastshire ، والتي تعمل على مراحل التسليم بها .

وحضر مراسم توقيع العقود المهندس ياسر زيدان رئيس مجلس إدارة شركة القمزي العقارية وعدد كبير من قيادات الشركة ، ومن شركة السويدى للمرافق المهندس شريف شعلان العضو المنتدب لشركة السويدي للمرافق والمهندس حسين فوزي رئيس تطوير الأعمال والمهندس أحمد النحراوي مدير تطوير الأعمال بالشركة .

وبموجب التعاقد تتولي شركة " السويدي للمرافق " مراجعة واعتماد تصميمات شبكة توزيع الكهرباء داخل مشروع إيست شاير - Eastshire علي الجهدين المتوسط والمنخفض وكذلك ادارة وتشغيل وصيانة واصلاح اعطال شبكة توزيع الكهرباء والمهمات الخاصة بها بدأ من العداد المجمع وحتي عداد كل مشترك ، بالإضافة الى توريد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمشتركيين داخل المشروع واصدار وتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية من خلال العددات الذكية .

من جانبه قال المهندس ياسر زيدان رئيس مجلس إدارة شركة القمزي العقارية ، أن التعاون مع شركة السويدي للمرافق الرائدة فى مجال الطاقة الكهربائية يأتى فى إطار حرص الشركة منذ انطلاقها على التعاون مع كبار الكيانات المتخصصة لتقديم أفضل منتج وخدمة الى عملاءها .

وأوضح ان شركة السويدي للمرافق ستقوم بأدارة وتشغيل وصيانة واصلاح اعطال شبكات توزيع الكهرباء داخل مشروع إيست شاير - Eastshire علي مدار 24 ساعة يوميا طوال ايام الاسبوع .

وقال المهندس شريف شعلان العضو المنتدب لشركة السويدي للمرافق ، أن التعاون مع شركة القمزي يأتى فى اطار استراتيجية الشركة بالتعاون مع الشركات الجادة التى تضع رؤية مميزة لتنفيذ مشروعات بأعلى مستوي من الجودة .

واضاف ان الشراكة مع شركة القمزي فى مجال الكهرباء تعزز الجهود نحو تحقيق المزيد من الاستدامة كما سيتم توفير حلول مبتكرة فى توزيع الكهرباء .

ويقع كومباوند إيست شاير - Eastshire ، في قلب القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس على مساحة 26 فدانًا، ولاتتخطي النسبة البنائية بالمشروع 18 % من إجمالي مساحة الأرض ويضم نحو 237 فيلا و تاون هاوس، وتستحوذ نسبة المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية بين الوحدات على النسبة الكبرى من المشروع، وتم تخصيص مناطق خدمية عديدة تضم المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والصيدليات والمكاتب الإدارية.

وتتبع شركة القمزي العقارية مجموعة القمزي التى تعد واحدة من الكيانات الإماراتية الكبرى التى تأسست عام 1997 وتخصصت في قطاع المقاولات، ونفذت العديد من المشروعات بكل أنحاء الإمارات، واتخذت خطوة التوسع في الخارج في عام 2010، واختارت السوق المصرية، وقامت بتأسيس شركة «القمزي» بالشراكة بين رجل الأعمال الإماراتي عبد الله القمزي ورجل الأعمال المصري ياسر زيدان، وأعلنت الشركة عن خطط توسعية كبرى بالسوق المصري في 2021.

و شركة الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك المدرجة بالبورصة المصرية (EGX: SWDY.CA) شركة رائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية وتركز على تنفيذ المشاريع الجاهزة وإنجازها في زمن قياسي.

وحرصت السويدي إليكتريك على مدار 85 عامًا، على تقديم حلول طاقة جديرة بالثقة، و إنشاء مدن ذكية ومستدامة ، وكشركة رائدة في حلول الطاقة والبنية التحتية في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، تعمل الشركة في خمس قطاعات أعمال مهمة تشمل الأسلاك، الكابلات وملحقاتها، والمنتجات الكهربائية، والهندسة والإنشاءات واستثمارات البنية التحتية والحلول الرقمية، وحققت شركة السويدي إليكتريك، التي يقع مقرها الرئيسي في مصر، إيرادات بلغت 5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ويبلغ عدد موظفيها 19 ألف موظف ولها 48 مكتبًا دوليًا و31 منشأة صناعية وتصدر منتجاتها لأكثر من 110 دولة حول العالم.