شكرا لقرائتكم خبر عن مساندة تصديرية من"ايتيدا" للشركات المصرية بقيمة 90 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أفتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات منتدى Tech Invest في نسخته الخامسة الذي تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية وسط لفيف من رجال وقيادات التكنولوجيا وعدد من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأكد طلعت في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا""إن تنظيم هذا المنتدى للمرة الخامسة يعكس حرص الشعبة على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم جهود الدولة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وأضاف ان التعاون ممتد بين الهيئة والشعبة لما يقرب من 20 عاماً، وأشاد بدورها في توطين التكنولوجيا وتعزيز التحول الرقمي، مشيرا إلى تطلع الهيئة إلى مزيد من التعاون النجاحات لدفع الاقتصاد الرقمي في مصر".

وسلط الظاهر الضوء على برنامج المساندة التصديرية "Export IT"، الذي تنفذه الهيئة بهدف دعم شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في زيادة صادراتها. خلال عام 2022، حيث تم تقديم دعم إلى 169 شركة عن صادرات 2022 بقيمة 90 مليون جنيه. وتسعى ايتيدا لدعم المزيد من الشركات وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما في ذلك تقديم مساندات إضافية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات العاملة في المحافظات خارج القاهرة.

وتابع الظاهر: "في قطاع الإلكترونيات، شهدت مصر تطوراً كبيراً في توطين الصناعات التكنولوجية، حيث تم اجتذاب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر. كما نعمل الان على جذب المزيد من الشركات المتخصصة في الصناعات المغذية، مشيرا إلى الدعم الاستراتيجي والمتواصل بتحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال رعاية مشاركتها بالتعاون مع الشعبة في الفعاليات العالمية، مثل Web Summit في البرتغال وCES في لاس فيغاس، مما يتيح لها فرص التشبيك مع المستثمرين واختراق الأسواق العالمية.

ومن جانبه ، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن منتدى Tech Invest5 ، يُعد منصة محورية تجمع بين التكنولوجيا والابتكار والاستثمار، من أجل مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا واستدامة. إن الاتحاد العام للغرف التجارية يدرك جيدًا الدور الحاسم الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي. إننا اليوم أمام فرصة ذهبية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل دفع عجلة التحول الرقمي، الذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال : إننا ملتزمون بتقديم كل الدعم للمستثمرين وأصحاب الأعمال الناشئة، من خلال توفير بيئة تشريعية وتجارية تُمكنهم من النجاح وتحقيق طموحاتهم. فالتكنولوجيا ليست فقط أداة للنمو الاقتصادي، بل هي أيضًا حل لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيظل شريكًا فاعلاً في دعم هذه الجهود، من أجل بناء اقتصاد رقمي قوي ومتنوع يُعزز من مكانة مصر على الساحة العالمية.

وتابع أننا بصدد قصة نجاح لشراكة متميزة للحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الخاص ممثلا فى اتحاد الغرف التجارية المصرية وشعبة الاقتصاد الرقمى العامة بالاتحاد والنوعية بالمحافظات.

قصة نجاح للتخطيط والتنفيذ العلمى والتسويق السليم ، قصة نجاح تضع اسس لمجتمع واقتصاد قائم علي المعرفة والقيمة المضافة، لتصبح مصر من أكثر الدول تنافسية بإيدي شبابها الواعد.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، عن سعادته بهذا الحدث الهام، قائلاً:

"يأتي منتدى Tech Invest في نسخته الخامسة ليعزز مسار التحول الرقمي ويدعم الاقتصاد المعرفي الذي أصبح أحد المحركات الأساسية للاقتصاد العالمي. نحن هنا اليوم لنساهم في بناء جسور التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال، ونشجع الابتكار الذي يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة ويدعم تنافسية مصر في مجال التكنولوجيا."

وأشار أن المنتدى يهدف لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار بين مختلف قطاعات التكنولوجيا والاستثمار. يشرفنا في هذا المنتدى أن نحتفي بالإبداع والابتكار الذي يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة، يعد هذا الحدث خطوة جديدة نحو المستقبل الرقمي المشرق الذي تطمح إليه مصر، ويؤكد التزام الجميع بتحقيق تطورات ملموسة في هذا المجال الحيوي.



