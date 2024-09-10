الاقتصاد

وزير المالية: مؤتمر صحفى غدا للإعلان عن تيسيرات ضريبية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - كتب – أحمد يعقوب

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 03:35 م

قال أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى موسع غدا بمقر رئاسة الحكومة للإعلان عن تيسيرات وحوافز ضريبية جديدة لدعم مؤسسات ومنظمات الأعمال وممولى الضرائب وبناء جسور الثقة والتواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، لدعم النمو وزيادة النشاط الاقتصادى، وتذليل كل الصعوبات والتحديات.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر لغرفة التجارة الأمريكية، أن وزارة المالية تستهدف تحسين وتطوير العلاقة مع المجتمع الضريبي بمختلف أركانه بهدف مد جسور الثقة والمصداقية مع هؤلاء الشركاء، وتحقيق أعلى درجات الرضاء لديهم، وتحقيق الاستفادة من البنية التكنولوجية بمصلحة الضرائب فى تحقيق العدالة الضريبية.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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