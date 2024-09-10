شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: الشركة الدولية للأسمدة تتقدم بمستندات قيدها في السوق الرئيسي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بمستندات تعديل قيد وإدراج أسهم شركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وفقًا للمادة (7) من قواعد القيد وذلك طبقاً للبند (2) من المادة (23) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك بذات بيانات قيد أسهم الشركة، مضيفة أن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها لعرضها على لجنة القيد.

وارتفعت بورصات 4 دول عربية خلال الربع الثاني (أبريل-يونيو) من عام 2024، وحلت تونس في المركز الأول بنسبة 9.02%، وجاءت مصر في المركز الثاني بنسبة 3.28%، تليها المغرب بنسبة 2.25%، وفي المركز الرابع سلطنة عمان بنسبة 1.11%، وفق التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية.

فيما تراجعت بورصة السعودية بنسبة 5.82%، وهبطت دبي بنسبة 5.09%، وانخفضت الأردن وأبو ظبي بنسبة 1.81%، ونزلت البحرين بنسبة 0.84%.

وعلى مستوى أداء بورصات العالم، ارتفع مؤشر ناسداك بالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.92%، وصعد مؤشر بورصة لندن بنسبة 2.66%، فيما تراجع بورصات فرنسا، واليابان، ونيويورك بنسبة 8.85%، 1.95%، 1.6%، على الترتيب.

