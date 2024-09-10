شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: استراتيجية متكاملة لخفض الدين.. وسياسات محفزة للقطاع الخاص والنمو والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، أن خطة عمل الوزراء تركز على 3 محاور تتمثل فى إعادة بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، ومجتمع الأعمال، بما يدعم خطط الدولة الاقتصادية.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر لغرفة التجارة الأمريكية، أن محاور العمل تشمل خفض الدين العام بشكل متكامل وعبر استراتيجية شاملة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالى وأن تكون السياسة المالية محفزة للاستثمار والنمو وتصميم سياسات داعمة للقطاع الخاص وفى إطار عمل استراتيجية الدولة الاقتصادية.



