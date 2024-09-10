الاقتصاد

ام أي اس توقع عقد مع الشركة السعودية للكهرباء بـ 36.3 مليون ريال

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توقيع عقد تقديم خدمات توسعة شبكات مراكز البيانات مع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 36,318,845.73 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.
تاريخ اعلان الترسية 1446-03-05 الموافق 2024-09-08
موضوع العقد خدمات توسعة مراكز البيانات
الجهة التي تم توقيع العقد معها الشركة السعودية للكهرباء
تاريخ توقيع العقد 1446-03-05 الموافق 2024-09-08
قيمة العقد 36,318,845.73 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة
تفاصيل العقد يتضمن العقد خدمات توسعة مراكز البيانات
مدة العقد 2 سنوات
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها أثر مالي إيجابي يبدأ من الربع الأول من عام 2025
أطراف ذات علاقة لايوجد
معلومات اضافية تم الاجراءات النهائية لإعتماد العقد بتاريخ 10/09/2024 م

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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