شكرا لقرائتكم خبر عن ام أي اس توقع عقد مع الشركة السعودية للكهرباء بـ 36.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن توقيع عقد تقديم خدمات توسعة شبكات مراكز البيانات مع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 36,318,845.73 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.
|تاريخ اعلان الترسية
|1446-03-05 الموافق 2024-09-08
|موضوع العقد
|خدمات توسعة مراكز البيانات
|الجهة التي تم توقيع العقد معها
|الشركة السعودية للكهرباء
|تاريخ توقيع العقد
|1446-03-05 الموافق 2024-09-08
|قيمة العقد
|36,318,845.73 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة
|تفاصيل العقد
|يتضمن العقد خدمات توسعة مراكز البيانات
|مدة العقد
|2 سنوات
|الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها
|أثر مالي إيجابي يبدأ من الربع الأول من عام 2025
|أطراف ذات علاقة
|لايوجد
|معلومات اضافية
|تم الاجراءات النهائية لإعتماد العقد بتاريخ 10/09/2024 م