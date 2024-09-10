شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: سعر الجنيه الذهب فى الأسواق يسجل 27120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 10-9-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية والمحلية الهامة منها سعر الجنيه الذهب فى الأسواق يسجل 27120 جنيها، وإجراء القرعة الـ3 بالأراضى المضافة لمدينة الشروق يوم الأربعاء 18 سبتمبر.

سعر الجنيه الذهب فى الأسواق يسجل 27120 جنيها

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر في الصاغة اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 عند مستويات 27120 جنيها جنيها، عقب ثبات أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر.





إجراء القرعة الـ3 بالأراضى المضافة لمدينة الشروق يوم الأربعاء 18 سبتمبر

أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية الثالثة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها بمدينة الشروق طبقا لشرائح المساحات ( 209 م ٢ - و من" 234 م ٢ : 265م٢" - و 276 م ٢ - 400م2 - 500م2 )، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2024/9/18 بمقر جهاز مدينة الشروق.

وزير المالية: استراتيجية متكاملة لخفض الدين.. وسياسات محفزة للقطاع الخاص والنمو

قال أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، أن خطة عمل الوزراء تركز على 3 محاور تتمثل فى إعادة بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، ومجتمع الأعمال، بما يدعم خطط الدولة الاقتصادية.

رئيس جهاز 15 مايو يتفقد معدات الطوارئ استعدادا لموسم الشتاء

تفقد المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو وبرفقته المهندس سيد الشافعى نائب رئيس الجهاز للحركة، اصطفاف لمعدات وسيارات ادارات الحركة بجهاز المدينة وكافة السيارات والمعدات الخاصة بشركات الصيانة العاملة بالمدينة .

وزير الكهرباء: الدولة عازمة على التصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع وعدد من مسئولى الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء





وزيرة التخطيط تفتتح ورشة عمل تعزيز التنمية المستدامة بمعهد التخطيط القومى

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، ورشة العمل الأولى التي عقدها المعهد بعنوان: "التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال بناء النماذج والمحاكاة"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومعهد الألفية بالولايات المتحدة الأمريكية millennium-institute، وذلك خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور، أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، ود. ماتيو بيدرسن، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الألفية، وبمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين من المؤسسات المختلفة، بالإضافة الي عدد من الخبراء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومتخذي القرار وصانعي السياسات بمختلف الجهات.

رئيس "المقاولون العرب": نفذنا 135 مشروعا وتعاقدنا على تنفيذ 128 مشروعا جديدا

قدم المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ملخصا للتقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2023، مؤكداً أن الشركة خلال العام المالى 2022/2023 نجحت فى تحقيق نتائج متميزة سواء في مجال تنفيذ المشروعات أو في مجال النتائج المالية استناداً إلى ما تملكه الشركة من مقومات تساعدها على تحقيق أهدافها في مختلف أنشطتها.

4 ندوات لمبادرة "ابدأ" والسفارة الفنلندية لدعم الشركات خلال سبتمبر 2024

دعت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لمجموعة من الندوات المشتركة وعددها 4 ندوات خلال الشهر الجاري سبتمبر 2024 وأن بالفعل تم عمل ندوتين ضمن فعاليات Doing Business with Finland بالتعاون والتنسيق المباشر بين كل من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" والسفارة الفنلندية في مصر.

وزير البترول يستقبل السفير الأسترالى لبحث التعاون المشترك فى قطاع التعدين

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، السفير أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى قطاع التعدين ، وموقف التعاون فى مجالات البترول والغاز .