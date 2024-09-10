شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء التعليم والتبغ والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 2.1%، يليه قطاعا التجارة والموزعون، والعقارات بنسبة 1.6%، 1.5%، على التوالي، وهبط قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%.

وانخفض قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، ونزلت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 4.5%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، وقفز قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.4%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 2.054 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.011 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.9%، والعرب على 5.21%، واستحوذت المؤسسات على 30.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.41%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 367.2 مليون جنيه، 54.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 221.1 مليون جنيه، 99.6 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 96.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 30104 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 36810 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 10076 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2913 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.80% ليغلق عند مستوى 7826 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة.