شكرا لقرائتكم خبر عن توسعات المنطقة الشمالية.. أهم المشروعات المخطط والجارى تنفيذها بميناء الحمراء البترولى والان مع تفاصيل الخبر

يعد ما يتم من جهود على أرض الواقع بميناء الحمراء البترولى من تطوير للبنية الأساسية بها وإضافة توسعات جديدة تزيد من قدراته كميناء استراتيجى يحقق تداول البترول والمنتجات البترولية بأعلى كفاءة وقدرة على إنجاز الأعمال وفق المخطط مع الالتزام عالى المستوى بالتشغيل الآمن وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية،

وتتضمن اهم المعلومات الأتى..

1- تم استلام حوالى 81 مليون برميل بتسهيلات التخزين بميناء الحمراء وشحن حوالى 27 مليون برميل من خلال التسهيلات البحرية.

2- بالإضافة الي إمداد معامل التكرير بحوالى 54 مليون برميل من خلال الخطوط البرية .



3- الالتزام الكامل بتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة الهمنية وحماية البيئة مما أدى إلى تحقيق 27 مليون ساعة عمل آمنة .

4- ما تم تنفيذه من أعمال في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، حيث تم تطوير منظومة مكافحة الحريق لخدمة التوسعات الجاري تنفيذها حالياً بالمنطقة الجنوبية لتحقيق متطلبات السلامة اللازمة .

5-ومن الجدير بالذكر أن شركة ويبكو بدأت فى العمل على انشاء نظام تكامل وسلامة الأصول وذلك لتحقيق التشغيل الآمن للمعدات والعمل على مد عمر هذه المعدات لتحقيق أعلى عائد، حيث أن هذا النظام هو ركيزة من الركائز الأساسية لنظام إدارة سلامة العمليات .

6- المشروعات المخططة والجاري تنفيذها ، وفى مقدمتها توسعات المنطقة الشمالية لإنشاء مستودعين لتخزين وتداول 630 ألف برميل زيت خام لكل مستودع ،بهدف الوصول لسعة إجمالية لميناء الحمراء لنحو 4 مليون برميل .

7-كما يتم العمل بمنطقة التوسعات الشمالية على محورين أولهما استكمال إنشاء المستودعين 11و12 وذلك لزيادة السعة الإجمالية للميناء مجدداً إلى 3ر5 مليون برميل .



8- وثانيهما تنفيذ الأعمال المدنية للمستودعات من 13-16 ، حيث تم الانتهاء من أعمال الأساسات العميقة للمستودعات ، ويأتى ذلك فى إطار المخطط العام لأستغلال كامل التوسعات الشمالية والمنطقة الغربية المتاحة حالياً بميناء الحمراء للوصول لسعة إجمالية تقدر بـ 5ر10 مليون برميل.

9-أما بخصوص أعمال منطقة التوسعات الجنوبية والتى تتم الأعمال المتكاملة فيها على مرحلتين ، المرحلة الأولى إنشاء مستودعين لتخزين وتداول السولار بسعة 20 ألف طن لكل مستودع ، ومحطة توزيع الكهرباء وباقى التسهيلات ، كما تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع و التى تشمل إنشاء ثلاثة مستودعات سولار بسعة 10 آلاف طن للمستودع ومستودعين لوقود الطائرات بسعة 20 ألف طن للمستودع وإضافة مستودع سولار سعة 20 ألف طن ،بالإضافة لما يلزم من مرافق وتسهيلات ، وتتم الأعمال المتكاملة للتوسعات من خلال شركة بتروجت مما يعظم المكون المحلى ويدعم الإسراع بتنفيذها.