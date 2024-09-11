غرفة جدة تستضيف لقاء الوفد الهندي بحضور أصحاب الأعمال والمستثمرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استضافت غرفة جدة اليوم، فعاليات لقاء الوفد الهندي الذي ضم ممثلي كبرى الشركات المتخصصة في قطاع صناعات المواد الغذائية، بمشاركة 25 شركة في قطاع صناعات المواد الغذائية وممثلي المجالس القطاعية بالغرفة والقطاع الخاص في البلدين والمهتمين بتنمية الاستثمارات المشتركة، وتم خلالها عقد لقاءات ثنائية B2B لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وركز اللقاء على مناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات قطاع صناعات المواد الغذائية، وذلك من خلال بناء الشراكات الاستثمارية لدفع عجلة التبادل التجاري؛ ونقل علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية إلى خطوات متقدمة، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية الواعدة؛ وسط مشاركة عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية الهندية.

من جهتهم، ثمن الوفد الهندي إقامة غرفة جدة لهذا اللقاء والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات المشتركة، مما يحقق كل ما من شأنه الدفع بتطوير وتنشيط العلاقات التجارية السعودية الهندية.

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