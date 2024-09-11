شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أنه من المتوقع أن تعلن تسهيلات ضريبية جديدة للممولين تدعم المواطن والاقتصاد المصرى وتشجع الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنها ستعمل على تحقيق تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات الضريبية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أن تطوير وميكنة منظومة الضرائب فى مصر وضم القطاع غير الرسمي وتدريب الكوادر البشرية لمصلحة الضرائب يسهم فى زيادة كفاءة التحصيل الضريبى بما يعزز إيرادات الدولة، موضحًا أنه سيعقد مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأحمد كجوك وزير المالية، بشأن إعلان حزمة تسهيلات ضريبية، والتى تدعم المواطن والمستثمر.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ومجتمع الأعمال العالمى، وتشمل الحوافز الضريبية، لدعم قطاعات اقتصادية ذات الأولوية لجذب الاستثمارات تتمثل فى الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة والرعاية الصحية، مؤكداً حرص الحكومة على تحقيق الدعم القوى لكل ما يتعلق بالإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة.