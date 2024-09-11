شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين الإسكان وشركة العاصمة لضبط منظومة المياه والصرف بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مساء أمس الثلاثاء، توقيع عقد لضبط وحوكمة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة العاصمة.

القاهرة - سامية سيد - الشربيني: العقد يهدف لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.. وترشيد استهلاك المياه.. وتقليل الفواقد.. وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة



وأوضح وزير الإسكان، أن هذا العقد، والذى أعده الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، يمثل خطوة مهمة لضبط وحوكمة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونموذجا للتعاون والتنسيق بين جهات الدولة، لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وترشيد استهلاك المياه، وتقليل الفواقد، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة فى الأغراض المخصصة طبقاً للمعايير الدولية.

وأشار الوزير، إلى أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطاقة 400 ألف م3 يومياً، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 1.5 مليون م3 يومياً، وستكون من أكبر المحطات على مستوى الدولة، بجانب تنفيذ المأخذ، والخطوط الناقلة للمياه العكرة، والروافع، كما يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحى بالعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 250 ألف م3 يومياً.