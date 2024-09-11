شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث توفير الطاقة للاستثمار بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

محمود عصمت: حريصون على دعم خطط التنمية بالمحافظات والطاقة الشمسية مصدر رئيسي للكهرباء بالوادي الجديد اللواء محمد الزملوط: تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة محطات كهرباء جديدة.. وطاقة شمسية بقدرة 290 ميجا وات تخدم خطط التنمية على أرض المحافظة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ،وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية بالمحافظة وتوفير الكهرباء اللازمة لمشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي وذلك فى اطار خطة التنمية التى تعتمدها محافظة الوادي الجديد وتطرق الاجتماع الى سبل تطوير التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة والتخطيط لإقامة عدد من مشروعات الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص

ناقش الأجتماع خطة التوسع فى الاعتماد على الطاقة الشمسية وإمكانية توفير التمويل اللازم للتشجيع على استغلال الشمس فى جنوب البلاد فى توفير الكهرباء اللازمة لمختلف الاستخدامات، وكذلك موقف إقامة محطات محولات فى الخارجة وباريس والفرافرة وتركيب العدادات الزكية فى ابوطرطو وغيرها من المشروعات فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع فى مشروعات التصنيع الزراعي خاصة فى نطاق المحافظة

أكد الدكتور محمود عصمت حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم خطط التنمية بالمحافظات من خلال توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية بما يسهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين ، ويضمن الاستغلال الأمثل للموارد فى كل محافظة ، لاسيما محافظة الوادي الجديد التى تبلغ مساحتها 44% من مساحة الدولة، مشيرا إلى التزام الشركات التابعة على مستوى النقل والتوزيع بالجداول الزمنية لمستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية فى اطار الرؤية العامة لدراسة وحساب الجدوى الاقتصادية لكافة البدائل واستراتيجية الطاقة لخفض استخدام الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية فى الوادى الجديد

من جانبه أوضح "الزملوط" أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة محطات محولات الكهرباء الجديدة، وذلك وفق احتياجات مناطق المحافظة المختلفة. لافتًا أن المحافظة نفّذت حتى الآن عددًا من شبكات الطاقة الشمسية لتغطية دواوين المصالح الحكومية والمساجد والمدارس وآبار الري بقدرة إجمالية ٢٩٠ ميجا وات؛ تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بالتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مُثمنًا دور الوزارة وتعاونها البنّاء لتدعيم البنية التحتية كركيزة أساسية لدعم خطط التنمية بالمحافظة.



