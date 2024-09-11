شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 69.58 دولار لبرنت و66.19 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا وسط تغلب القلق من تأثير العاصفة المدارية فرنسين التي قد تعطل إمدادات الخام حيال الطلب.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أي ما يعادل 0.6% لتصل إلى 69.58 دولار للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 66.19 دولار للبرميل بزيادة 44 سنتا.

وتراجعت أسعار الخامين القياسيين بنحو 3 دولارات يوم أمس مع تسجيل برنت أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021 وانخفاض خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2023، وذلك بعد أن خفضت أوبك+ توقعاتها للطلب للعامين الحالي والمقبل.

وأفادت هيئة السلامة وحماية البيئة أمس الثلاثاء أن حوالي 24% من إنتاج النفط الخام و26 % من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك قد توقف بسبب العاصفة.

ومن جهتها قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري صدر أمس، إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ 2.03 مليون برميل يوميا في 2024 منخفضًا عن توقعات النمو الشهر الماضي عند 2.11 مليون برميل يوميا.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب العالمي على النفط سينمو إلى مستوى قياسي مرتفع هذا العام في حين سيكون نمو الإنتاج أقل من التوقعات السابقة.



