الاقتصاد

نقل الكهرباء توقع عقدا لتوريد السلك الكهربائى لروافع المياه لمحطات توشكى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 12:41 م

وقعت المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم الأربعاء الموافق عقد مع تحالف شركة أوركيد للتجارة والتوزيع وشركة هينج تونج.

لتصنيع وتوريد السلك الأرضي OPGW لمحطات روافع المياة  لمشاريع الأستصلاح الزراعي الخاصة بربط محطات محولات الروافع - توشكي 5- مزارع بني سويف  -WPS3.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 232 مليون جنيه، وتصل مدة تنفيذ المشروع 8 أشهر من تاريخ أمر الاسناد.

وياتى هذا المشروع ضمن خطة المشروعات الاستراتيجية المدرجة ضمن خطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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