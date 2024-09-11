شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء توقع عقدا لتوريد السلك الكهربائى لروافع المياه لمحطات توشكى والان مع تفاصيل الخبر

وقعت المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم الأربعاء الموافق عقد مع تحالف شركة أوركيد للتجارة والتوزيع وشركة هينج تونج.

لتصنيع وتوريد السلك الأرضي OPGW لمحطات روافع المياة لمشاريع الأستصلاح الزراعي الخاصة بربط محطات محولات الروافع - توشكي 5- مزارع بني سويف -WPS3.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 232 مليون جنيه، وتصل مدة تنفيذ المشروع 8 أشهر من تاريخ أمر الاسناد.

وياتى هذا المشروع ضمن خطة المشروعات الاستراتيجية المدرجة ضمن خطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .











