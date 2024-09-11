شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقرر الشطب الإجباري لشركة الصخور للصناعات البلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على إخطار شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية شطبًا إجباريًا، والبالغ رأس ‏مالها المصدر والمقيد 20 مليون جنيه موزع على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية 0.20 جنيه ‏مصري للسهم الواحد، ممثلة في ثلاث إصدارات من جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).

وأرجعت لجنة القيد، سبب الشطب إلى مخالفة الشركة لأحكام المواد (43 مكرر) و(44) و(45)، في ضوء البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المنشور بتاريخ 27 أغسطس فضلا عن مخالفة الشركة للبند (6) من المادة (9) من قواعد القيد، وذلك طبقا لأحكام البند (7) من المادة رقم (53) من قواعد قيد وشطب ‏الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وألزمت اللجنة، الشركة بشراء أسهمها حرة التداول المملوكة لمساهميها الراغبين في البيع – أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم – على أن يتم تنفيذ الشراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب، وعلى أن يتم شراء الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض، كما يجوز لأى شخص تكون أسهم الشركة حرة التداول مرهونة له ضماناً لدين أو التزام، أن يبيع للشركة الأسهم المرهونة له و بذات السعر، وفقا لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب ‏الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بما يفيد سداد رسوم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.