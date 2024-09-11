شكرا لقرائتكم خبر عن خالد رضا الله: التيسيرات الضريبة دفعة قوية لمجتمع الأعمال ورواد الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

‏أشاد خالد رضا الله، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بقرارات الحكومة التي أعلنها وزير المالية اليوم، وما تضمنته من تيسيرات متعلقة بدعم ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة وكذلك في تقديم تيسيرات لمجتمع الأعمال في المجال الضريبي .

وأضاف أن تلك الحزم تساهم في تنشيط الاقتصاد من جانب وجذب الاستثمار لمصر من جانب آخر، بخلاف دعم القطاع الخاص وحل العديد من المشكلات التى تواجه رواد الأعمال وصغار المستثمرين.

‬وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومنها تجهيز منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه وسيتم إعفاؤهم من عدد من الضرائب ومنها الدمغة، لمساعدتهم على التوسع.

وأوضح أن إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، لن يكون بها أعباء ضريبية ونفتح صفحة جديدة هدفها الشراكة.