شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخاطب 5 شركات بخطة مستقبلية معتمدة تتضمن الأصول المدرة للإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، مخاطبة 5 شركات بضرورة موافاة البورصة بخطة الشركة المستقبلية معتمدة من مجلس إدارة الشركة متضمنة بيان بالأصول المدرة للإيرادات لدى الشركة حاليًا، والمصادر المتوقعة لتوليد الإيرادات مع تحديد الإطار الزمنى لبدء توليد الإيرادات مع تحديد الإطار الزمنى لتنفيذ الخطة للبدء والانتهاء منها، وذلك بحد أقصى 10 أيام عمل، وهم: جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على 16 شركة، بمراعاة أحكام المادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (45) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا، وهم: القاهرة للدواجن، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والملتقى العربي للاستثمارات، وبى انفستمنتس القابضة، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وكونتكت المالية القابضة، والعربية للصناعات الهندسية، وابن سينا فارما، والشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، والحفر الوطنية، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج، والعربية للمحابس، والمجموعة المصرية العقارية، والدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية.

وقررت لجنة القيد، توقيع التزام مالي على شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

وأقرت لجنة القيد بالبورصة، تعديل قيد وإدراج أسهم الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات المقيدة، وفقًا للمادة (9) من قواعد القيد (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) لتصبح مقيدة وفقاً للمادة (7) من قواعد القيد (بالسوق الرئيسي - سوق متوسط النشاط) وذلك طبقًا للبند (2) من المادة (23) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر ومدفوع قدره 135 مليون جنيه وعدد أسهم 67.5 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه، وما يترتب عليه من نقل التعامل على أسهمها إلى السوق الرئيسي بدلاً من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر.