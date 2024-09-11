شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المصدرين: مصر ضيف شرف معرض "ماك فروت" بإيطاليا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جمعية المصدرين المصريين تفاصيل المشاركة المصرية في النسخة الجديدة الـ42 من المعرض الدولي "ماك فروت" والتي ستعقد في مدينة ريمنى- ايطاليا في الفترة من 6 إلي 8 مايو 2025، وتم اختيار مصر كضيف شرف لنسخة 2025 من المعرض نظراً لدورها البارز والظهور المشرف للشركات المصرية في الدورات السابقة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقدته الجمعية، حضر المؤتمر ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة ورينزو بيراسيني رئيس معرض ماك فروت والمهندس مصطفي النجاري نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، ونخبة من الشخصيات البارزة في مجالي الزراعة والتصدير والشركات المصرية في قطاع الحاصلات الزراعية، وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى شركات الشحن والتعبئة والتغليف المتخصصة وممثلي الهيئات الحكومية والجهات المعنية بهذا القطاع.



وأشارت جمعية المصدرين إلي تعزيز استراتيجيات التعاون والشراكة بين الجانبين المصرى والايطالى، وذلك لتيسير مشاركة المصدرين المصريين من قطاع الحاصلات الزراعية، وتمثيل مصر في هذا المحفل الدولي بصورة مشرفة.

وأوضحت، أن معرض ماك فروت واحدًا من أهم الأحداث العالمية في قطاع الزراعة والحاصلات الزراعية، ويضم مجموعة من كبري الشركات والعلامات التجارية وسلاسل الإمداد المتخصصة في هذا القطاع من مختلف أنحاء العالم بغرض اتاحة فرص لعقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير واقتحام اسواق جديدة فضلاً عن استكشاف أحدث الابتكارات والاتجاهات في مجال الحاصلات الزراعية.

وتركز نسخة 2025 من معرض ماك فروت علي منتج البطاطس بشكل خاص والابتكارات الزراعية، واتجاهات السوق الحديثة، وشهدت نسخة العام الماضي من المعرض تواجد 30 شركة مصرية عارضة على مساحة 360 متر مربع فضلاً عن زيارة 56200 مشتري دولي للمعرض.

وأعلن رينزو بيراسيني رئيس معرض ماك فروت، اختيار مصر كضيف شرف للدورة الـ 42 للمعرض التجاري الدولي لقطاع الفاكهة والخضروات «ماك فروت» خلال الفترة من 6- 8 مايو 2025 في مركز ريميني للمعارض بإيطاليا، باعتبارها بوابة رئيسية للدخول في الأسواق الأفريقية سواء من حيث المنتجات او التقنيات.

وأضاف بيراسيني، أن الدورة المقبلة ستسلط الضوء على مصر كشريك دولي، ولاتسيو كمنطقة شريكة، كما تركز بشكل اساسي علي منتج البطاطس، فضلا عن تنظيم ندوة دولية حول الأدوات التكنولوجية الحيوية في البستنة، وجلسات التركيز الموضوعية مع إضافة جديدة، “معرض الأغذية الصحية”، الذي سيتم تقديمه بطريقة مبتكرة.

وأشار إلى أن ماك فروت يعد المعرض التجاري الدولي الوحيد لسلسلة التوريد في الصناعة، وهو حدث فريد من نوعه يجمع بين ثلاثة عناصر رئيسية لنمو القطاع: الأعمال التجارية، لأنه مصمم خصيصًا لمحترفي الصناعة، والتواصل، لأنه يقدم خدمة مجانية حصرية بين الشركات للعارضين والمشترين من خلال منصة مخصصة، والمعرفة، لأن محتواه “معتمد” من قبل لجنة من الخبراء العالميين الرائدين، مما يضمن مواضيع عالية الجودة تعكس أحدث التطورات في القطاع.

وأكد المهندس مصطفى النجاري نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، أن خطة الدولة لتنمية القطاع الزراعي 2030 يتيح العديد من الفرص الاستثمارية امام المستثمرين الإيطاليين ، خاصة في ظل ما تم الاعلان عنه ببدء تشغيل المركب السريع بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح النجاري، ان القيادة السياسية تولي اهتماما كبير بتنمية قطاع الزراعة والاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تستهدف الدولة زيادة الرقعة الزراعية إلي 12 مليون فدان بمساحة محصوليه مستهدفة 21.5 مليون فدان، وإطلاق مشروع قومي للتكثيف الزراعي من خلال الاستثمار في البحث والتطوير الزيادة الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 20% من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاج تمكث في التربة فترات أقصر وتقاوم التغيرات المناخية.

وأشار النجاري إلى أن الخطة تتضمن التوسع الأفقي والرأسي في الزراعات التصديرية بما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية (الخضر والفواكه) إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.3 طن فدان من خلال زيادة مستويات التكثيف الزراعي عبر زراعة الأصناف عالية الإنتاج بهدف زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع من 47% عام 2021 إلى نحو 70% بحلول عام 2030.

ونوه بأنها تتضمن كذلك توسيع نطاق الكارت الذكي للفلاح ليصل عدد المستفيدين إلى نحو 5.7 مليون فلاح بحلول عام 2030 ومد منظومة التأمين الصحي بما يغطي كافة فلاحي مصر بحلول عام 2026.