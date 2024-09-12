نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يزور المدينة الصناعية بمنطقة المدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة اليوم، المدينة الصناعية بمنطقة المدينة المنورة، وتفقّد منشآتها الصناعية، برفقة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد العرقوبي.

والتقى معاليه خلال الزيارة مجموعة من المستثمرين الصناعيين، وناقش معهم التحديات التي تواجه عمليات توسع مصانعهم ونمو نشاطها، واستعرض معهم الحلول والممكّنات التي تقدمها الوزارة لمعالجة تلك التحديات.

ودشّن ابن سلمة خلال جولته في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة محطة المعالجة، كما شهد توقيع اتفاقيتين لشركة كولالاك للصناعة، وشركة ردود اللوجستية، بالإضافة إلى توقيع 4 عقود مع شركة الفارسي القابضة، وشركة الأمين للأدوية، وشركة العاصمة الدولية للمقاولات.

وتضمّنت جولة معاليه, زيارة لعدة منشآت صناعية منها مصنع سنابل أحد الأوتوماتيكية، وزيارة مصنع سما الكابلات للصناعة، وزيارة مصنع أحمد سعيد كلش وشركاه للغتر والملابس، ومصنع رازي المدينة للصناعات الدوائية.

يذكر أن المدينة الصناعية تقع جنوب غرب المدينة المنورة، وتمتد على مساحة مطورة تبلغ 10 ملايين مترٍ مربعٍ، وتبلغ حجم الاستثمارات الصناعية فيها أكثر من 4 مليارات ريال، تشمل أكثر من 400 عقدٍ صناعي ولوجستي وتجاري، كما تحتوي المدينة على 65 مصنعاً جاهزاً، وتبلغ نسبة الإشغال فيها 95%، فيما يصل عدد الأيدي العاملة بها أكثر من 11 ألف موظفٍ.

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