اختتام ورش عمل اللجنة السعودية لسوق العمل واتحاد الغرف السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت أمس، ورش عمل اللجنة السعودية لسوق العمل واتحاد الغرف السعودية مع منظمة العمل الدولية التي عقدت في غرفة جدة على مدى ثلاثة أيام، تم خلالها عرض العديد من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير التشريعات واللوائح مع اللجنة السعودية لسوق العمل.

وأوضح رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل الدكتور عبدالغني الصايغ، أن الورش التدريبية التي أقيمت حول منظمة العمل الدولية وموضوعات العمل التي تؤثر على الشركات، كان لها الأثر على منظومة سوق العمل والعلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة ممثلة في الحكومة وأصحاب العمل والعمال، وهو أمر غاية في الأهمية حيث يعطي البعد والسياسات والتشريعات المحلية والدولية.

وتحدث أصحاب الأعمال حول تحسين وضع العمال والرفع من كفاءتهم لكي تصبح أعمالهم لائقة ومدى الاستفادة منهم في سوق العمل.

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