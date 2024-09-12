شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 12 سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت بورصة الدواجن في مصر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بحوالي 3 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو 74 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 85 إلي 90 جنيها وفق كل محافظة.

أسعار الفراخ البيضاء سجلت استقرارا منذ بداية الأسبوع الحالي وبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 71 جنيها تسليم أرض المزرعة قبل أن ترتفع إلي 74 جنيها خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر البيض في الأسواق استقرارا عند 164 جنيهاً للبيض الأبيض و160 جنيها للبيض البلدي و166 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار مما يجعل السعر يتراوح بين 180 إلي 190 جنيها.

يشار إلى أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في حجم الطلب منذ بداية شهر سبتمبر الجاري مع توافر كميات ضخمة بالأسواق.