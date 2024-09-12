شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم بمسابقة وظائف سائقين وعمال الرصف والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف سائقين وعمال رصف بالهيئة العامة للطرق والكباري اليوم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر مارس الماضي عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين (100) في وظيفة سائق و(70) في وظيفة حرفي رصف، بالمستوى الوظيفي السادس (ب)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.



وقام الجهاز بفتح باب التقديم على موقع البوابة في الفترة من 2 إلى 16 أبريل الماضي، وعقدت الامتحانات المقررة للمتقدمين في الفترة من 16 حتى 24 يوليو الماضي، ثم أعلن الجهاز عن النتيجة في 18 أغسطس الماضي وفتح باب التظلم لمدة أسبوعين.