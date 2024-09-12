شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار حلاوة المولد فى مصر لموسم 2024.. اعرف بكم العلبة هذا العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار علب حلاوة المولد لموسم 2024، وفق متوسط سعري بين الشركات المنتجة في مصر، ويتم إنتاج حلوى المولد في مصر بأشكال مختلفة وفي كافة محافظات الجمهورية، ويختلف سعر الكيلو بين شركة الي أخري وكذلك حسب نوع المنتج.

وبلغ متوسط سعر علبة حلاوة المولد ذات الحجم الصغير بين 275 إلي 950 جنيها حسب الوزن ويختلف السعر حسب البراند أو حسب الشركة المنتجة.

ويرتفع شعر علب حلاوة المولد في بعض الشركات ليبدأ من 1200 إلي 2600 جنيها حسب الوزن ونوع المنتج الموجود داخل كل عبوة كما يوجد بعض الشركات تبيع محتويات كل عبوة بصورة منفردة.

وسجل متوسط سعر "طوفي"مشكل 25 إلي 50 جنيها، وبلغ سعر الكاجو الصوابع 220 إلي 280 جنيها ، وبلغ سعر 2 قرص حمصية 50 جنيها، و6 قرص مشكل ميني 50 إلي 70 جنيها، وبندقية صغير 180 إلي 220 جنيها، جوز هند فسدق 75 إلي 90 جنيها.



