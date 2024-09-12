شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول تكليف المهندس صلاح الدين عبد الكريم رئيسا للهيئة العامة للبترول والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف المهندس صلاح الدين السيد عبد الكريم عوض - رئيساً تنفيذياً للهيئة المصرية العامة للبترول.

وفي إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز دور السلامة والصحة المهنية كركن أصيل في استراتيجية قطاع البترول ولما تمثله من قاسم مشترك في كافة عناصر منظومة العمل والإنتاج.

وفي ضوء حرص قطاع البترول على ترسيخ ثقافة السلامة بمختلف مواقع العمل، والتطوير المستمر لأنظمة وسياسات السلامة والصحة المهنية لضمان توفير بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات الإنتاج ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ،وعليه فقد أصدر المهندس كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف الجيولوجي علاء عبد الفتاح قاسم البطل - للقيام بأعمال وظيفة وكيل أول الوزارة مع إشرافه على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءه الطاقة والمناخ بالوزارة.



