وزير الاستثمار: توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والكويت بمجال تنمية الصادرات الصناعية

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القاهرة - سامية سيد - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك باجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة بالقاهرة >> تشجيع المشاركة في الأنشطة التعريفية والترويجية في كلا البلدين إلى جانب تبادل زيارات الوفود



شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور عبد الله اليحيا وزير الخارجية الكويتي كما شارك في الاجتماعات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير د.محمد البدري رئيس فريق كبار المسؤولين من الجانب المصري والسفير أحمد عبد الرحمن البكر رئيس فريق كبار المسؤولين من الجانب الكويتي، كما شارك وفدا البلدين من كبار المسؤولين والخبراء بالبلدين الذين شاركوا في الاجتماعات التحضيرية للجنة، وقد شارك عن الوزارة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

حيث ناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين أهمها الاقتصاد والاستثمار والمجالات التنموية والتجارة والبيئة والشباب والرياضة والتعاون العلمي والثقافي والفني والمنافسة.

وقد وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور عبد الله اليحيا وزير الخارجية الكويتي مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال تنمية الصادرات الصناعية.

وقال الوزير إن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز الجهود المشتركة لتنمية وتسهيل عملية التبادل التجاري بين مصر والكويت من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في كلا البلدين، وتشجيع المشاركة في الأنشطة التعريفية والترويجية في كلا البلدين، إلى جانب تبادل زيارات الوفود التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية الخاصة بأسواق البلدين من خلال توفير النشرات والإحصاءات والبيانات الإلكترونية والمعلومات حول المعطيات الاقتصادية والصناعية الخاصة بالبلدين.