شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يكلف المهندس عبد الوهاب المغورى رئيسا لشركة بترول خليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

الخميس، 12 سبتمبر 2024 01:24 م

أصدر المهندس كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، وشملت الحركة التالي أسمائهم:

* المهندس عبد الوهاب المغوري عبد الحميد ربيع - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول خليج السويس (جابكو).

* االمهندس إسحاق سعد إسحاق عطية - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجلف مصر .



