شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث مجالات التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير سيرجي تيرينتيف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتهنئة بتوليه حقيبة الإسكان، وبحث مجالات التعاون بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولى.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سبق عقد مجموعة من اللقاءات التحضيرية بين الجانبين، في مجال البنية التحتية، وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي، للاستفادة من الخبرات لدي دولة بيلاروسيا فى هذا المجال، مؤكداً أهمية دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي حققت طفرة كبيرة في الفترة منذ عام 2014، ونهدف إلى دعوة الخبرات الدولية والشركات العاملة في هذا المجال، مما يعد إضافة قوية لقطاع المياه والصرف، ويساهم في تحقيق رؤية الدولة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار الوزير إلى أنه تم أيضا، مناقشة سبل التعاون في ملف الإسكان والمدن الجديدة، وذلك فى إطار ما تشهده الدولة المصرية من طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية المتكاملة، وتبادل الخبرات في مجال توفير السكن الميسر، وتوجيه قطاع الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد في إدخال التقنيات الحديثة التي تساعد في توفير تكاليف إنشاء الوحدات المدعمة.

ومن جانبه، أشار السفير سيرجي تيرينتيف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، إلي أهمية استكمال الخطوات التنفيذية والتي تمت في مجال المرافق والبنية التحتية، والوصول الي الصيغة النهائية للتعاون بين الطرفين، وكيفية إشراك الخبرات من دولة بيلاروسيا في تنفيذ المشروعات القومية فى مصر وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.