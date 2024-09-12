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القاهرة - سامية سيد - ـ جامعة الابتكار معتمدة بالكامل.. تفاصيل اعتماد جامعة innovation وطرق الالتحاق بها للطلاب

تعتبر جامعة الابتكار innovation university، جامعة معتمدة بالكامل طبقا للقرار الجمهوري رقم ٦٣٤ لسنة ٢٠٢١، وتابعة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، والقوانين الخاصة بهم.

والتحق بالجامعة بالفعل العديد من الطلاب، حيث يمكن لجميع الطلاب من الحاصلين علي الشهادات الأجنبية والمعادلة والثانوية العامة، الالتحاق بالجامعة، فى مختلف كلياتها، وفقا لمجموع وتفاصيل كل كلية بالجامعة.

وقدمت الجامعة تسهيلات للطلاب لتشجيعهم على الالتحاق بالكليات المختلفة

بها، وتشمل برامج دعم أكاديمي، ومرافق حرم جامعي مُحسّنة، وغيرها.

حيث تسعى الجامعة إلى تحسين تجربة الطلاب من خلال التنسيق الداخلي، وتوفير المنح الدراسية، وتقديم التسهيلات اللازمة

وتقدم جامعة الابتكار مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية في مختلف المجالات مثل علوم الحاسب والعلاج الطبيعي والفنون والتمريض وإدارة الأعمال، والفنون، وغيرها.