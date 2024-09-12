شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شركة فنلندية ومصرية بندوة "ابدأ" الثانية بمشاركة "شركة انطلاق" والان مع تفاصيل الخبر

عقدت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" مؤخرا الندوة الثانية عبر الإنترنت ضمن فعاليات "Doing Business with Finland"، والتي جمعت اكثر من 20 شركة فنلندية ومصرية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين مبادرة ابدأ والسفارة الفنلندية بمصر، وبمشاركة شركة " انطلاق - Entlaq ".

تناولت الندوة عدة محاور رئيسية: أبرزها دعم الشركات الناشئة، وتبادل الخبرات حول التحديات والفرص المتاحة في السوق، واستعراض استراتيجيات النجاح.

كما ناقشت الندوة أهمية التحول الرقمي وأحدث التقنيات التي يمكن للشركات الاستفادة منها لتحقيق النمو والتوسع، بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية بناء بيئة عمل مستدامة من خلال تحسين عمليات الاتصال وزيادة الكفاءة.