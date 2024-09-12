شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين غرفة القاهرة وسفارة الإكوادور لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

بحث أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية سبل تعاون اقتصادى جديدة بين مصر والإكوادور وإمكانية تصدير منتجات مصرية من القطاعات المختلفة للسوق الإكوادورى للمساهمة فى دعم توجهات الدولة المصرية بزيادة معدل الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

جاء ذلك خلال استقباله السيدة "ماريا غابريلا فرناندز" السكرتير العام لسفارة الإكوادور بالقاهرة.

وتم مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتى القاهرة وكيتو بالإكوادور لفتح آفاق تعاون جديدة خلال الفترة القادمة.

وقال "العشري" إن الفترة الحالية بمصر تشهد نموًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، منها الصعيد الاقتصادى الذى يشهد تنمية غير مسبوقة، وهو ما نرغب فى أن يستفيد منه مجتمع الأعمال فى الإكوادور، خاصة مع الدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة من أجل تسهيل الإجراءات للاستثمار والمستثمرين لدخولهم السوق المصرى فى مختلف القطاعات.

وأشار "العشري" إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة فى القطاعات المختلفة والمدن الصناعية فى المحافظات المصرية المختلفة، كما أن هناك منتجات مصرية فى الأنشطة المختلفة يمكن تصديرها للسوق الإكوادورى وبحث الاستفادة المتبادلة بين الطرفين.

ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى أنه سيتم دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتى البلدين من خلال اهداف تخدم اقتصاديهما وتحقق الاستفادة المشتركة عن طريق دراسة للاحتياجات الفعلية لسوقى مصر والإكوادور، وأن غرفة القاهرة تفتح ذراعيها لدعم العلاقات المصرية الاقتصادية الخارجية وتركز على هذا الشأن بشكل ملحوظ تنفيذًا للتوجهات العامة للدولة المصرية.

من جانبها قالت ماريا غابريلا فرناندز، السكرتير العام لسفارة الإكوادور بالقاهرة، إن زيارتها لغرفة القاهرة تستهدف مناقشة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتى "القاهرة وكيتو" لفتح سبل جديدة لدعم التعاون التجارى والاستثمارى المشترك وبحث تلبية احتياجات سوقى البلدين من السلع المختلفة لتنمية الصادرات والواردات بينهما، وإن هذا البروتوكول يخدم اقتصاد البلدين تجاريًا واستثماريًا خلال المرحلة القادمة.