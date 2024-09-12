شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع شركات مدينة مصر وإيديتا والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 571.274 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 114.945 مليون شهادة.

فيما تراجع رصيد شهادات إيداع مجموعة أي أف جي القابضة إلى 372.451 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 255.343 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 148.220 مليون شهادة، بينما استقر رصيد شهادات إيداع حديد عز عند 72.466 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع مؤشرات باستثناء صعود المؤشر الرئيسي بارتفاع أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، والقابضة المصرية الكويتية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وإعمار مصر، والنساجون الشرقيون للسجاد، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 2.069 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 913.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.5 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.65%، والعرب على 6.97%، واستحوذت المؤسسات على 23.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 81.3 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 34.1 مليون جنيه، 117.5 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30497 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 37315 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 13221 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 7093 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2914 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 8171 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1767 نقطة.